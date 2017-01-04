Ученые: люди с татуировками реже болеют

Ученые из США провели необычное исследование и доказали, что люди, у которых есть татуировки, реже болеют.

Выяснилось, что рисунки на теле помогают организму эффективно бороться с различными сезонными заболеваниями, в частности, с гриппом. Ученые доказали, что боль, которую человек испытывает в момент нанесения татуировки, развивает реакции его организма и укрепляет его защитные функции.

Оказалось, что именно татуировки повышают иммунитет и позволяют людям оставаться здоровыми, когда вокруг гуляют вирусы. Чем больше "украшений" на теле человека, тем менее он подвержен заболеваниям.