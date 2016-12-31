Ученые: 2016 год стал длиннее на одну секунду

Точнейшие атомные часы насчитали еще одну секунду для 2016 года. Такое бывает раз в 1,4 миллиона лет. Так что, последняя минута уходящего года будет длиться не 60, а 61 секунду - спешите загадать желание!

Ученые решили «продлить» 2016 год на одну секунду. Это разница между так называемым астрономическим и всемирным координированным временем (UTC), передает ТАСС.

Решение «продлить» год приняла Международная служба вращения Земли (штаб-квартира расположена в столице Франции Париже).

По международным нормам, сутки на Земле длятся ровно 24 часа (86 400 секунд), но реально, если использовать астрономическую точность, они чуть длиннее: 86 400,002 секунды - вот и набежала еще одна секунда.

Когда с подобной идеей выступил «книжный» барон Мюнхгаузен и предложил засчитать 32 марта, его сочли сумасшедшим…