Медики: Причина появления раковых опухолей - жир

Излишнее ожирение является активным помощником раковым клеткам. Такой вывод сделали исследователи Бельгии из Института биотехнологии Фландерса. Жир играет ключевую роль при формировании смертельных метастазов.

Исследователи выяснили, что жир формирует в организме новые лимфатические сосуды, по которым злокачественные клетки и проникают в другие органы и ткани, сообщает «Лента.ру».

Исследователи в своем отчете пояснили механизм образования смертельных раковых опухолей. Дело в том, что раковым клеткам для проникновения в здоровые органы требуются либо существующие каналы, либо те, которые только образовываются из кровеносных сосудов. Последние и «любят» использовать раковые клетки. Открытие поможет изготовить лекарство, которое сможет воспрепятствовать росту новых лимфатических сосудов.