Медики: Причина появления раковых опухолей - жир

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В Иркутской области замминистра заподозрили в халатности из-за массового отравления
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Молодёжная сборная России по хоккею стартовала на ЧМ-2017 с поражения от Канады
|11:10
СМИ: полеты Ту-154 временно приостановлены
|10:53
Водолазы подняли со дна моря 13 тел погибших в катастрофе Ту-154
|09:51
Очевидец крушения Ту-154 сообщил подробности
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Минфин РФ добавит 30 миллиардов на поддержку экономики
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СМИ: обнаружен черный ящик разбившегося Ту-154
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Центр Алексея Кудрина объяснил провал российских реформ
|26.12 22:12
СМИ узнали, как Россия и Америка смогут договориться по Крыму
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В Астрахани объявлен режим ЧС
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Путин: количество горячих точек в мире не уменьшается
|26.12 20:46
ВЦИОМ: более половины россиян признают Владимира Путина политиком года
|26.12 20:29
Со дна Черного моря водолазы подняли тело командира экипажа погибшего Ту-154
|26.12 20:11
Минэкономразвития РФ: доходы россиян упали сильнее прогноза, но зарплаты будут расти
|26.12 20:01
Появились догадки, почему Ту-154 не смог набрать высоту
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МВД Турции: российского посла убил не террорист-одиночка
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Опубликован рейтинг: где в России дороже арендовать квартиру
|26.12 15:47
Медведь набросился на девушку в прямом эфире (ВИДЕО)
|26.12 15:35
На некоторых жертвах авиакатастрофы Ту-154 надеты спасательные жилеты - СМИ
|26.12 13:47
Как правильно падать. Учат в северодвинских школах на уроках самбо
|26.12 13:05
Минэнерго ожидает рост экспорта нефти
|26.12 12:53
В туалете офиса в центре Москвы не могут поймать змею
|26.12 12:37
Сразу три московских вокзала эвакуировали из-за угрозы взрыва
|26.12 12:10
В Москве скончался атташе посольства Ирака
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В Москве горит торговый центр, эвакуированы 200 человек
|26.12 11:47
Бетербиев в начале 2017 года побьётся за звание претендента на чемпионский пояс
|26.12 11:35
Назван мотив убийства 12-летней девочки в Москве
|26.12 09:53
Петербуржец показал дорогу к метро, но вместо благодарности получил удар ножом
|25.12 22:55
В Ленобласти маршрутка насмерть сбила людей на остановке
|25.12 21:34
В Черном море нашли фрагменты тел погибших при крушении Ту-154