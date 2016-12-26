Названа дата исчезновения человечества

Бельгийские ученые из Левенского университета провели масштабное исследование и смогли назвать самую страшную дату для землян - дату гибели нашей планеты.

Оказалось, что неизбежное свершится уже очень скоро. В журнале Astronomy and Astrophysics говорится, что ученые наблюдали за звездой L2 Puppis, которая относится к категории красных гигантов и ранее имела практически такую же массу, как наше Солнце. Специалисты убеждены, что уже через пять миллиардов лет Солнце также превратится в красного гиганта, а это, в свою очередь, приведет к гибели людей, животных и растений на Земле.

Отмечается также, что Меркурию и Венере повезло еще меньше - эти планеты будут разрушены полностью.