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Ученые выяснили, сколько времени человек сможет прожить на Марсе и Меркурии

25 декабря 2016, 18:09 [ «АН-онлайн» ]

Ученые выяснили, сколько времени человек сможет прожить на Марсе и Меркурии
NASA

Чтобы понять, насколько успешной будет колонизация других планет Солнечной системы, американские ученые задались целью выяснить, сколько времени первые поселенцы смогут прожить на Марсе и Меркурии.

Оказалось, что данные планеты совсем не пригодны для жизни. И все же у человека больше шансов выжить на Красной планете, поскольку здесь  может находиться вода. При этом атмосфера Марса на 95% состоит из углекислого газа, поэтому жизнь колонистов на Марсе остается под большим вопросом, пусть даже и в специальном снаряжении.

Меркурий, который находится ближе к Солнцу, вряд ли вообще сможет стать местом обитания для человека. Резкие колебания температур от  -180 до +430 градусов Цельсия позволят человеку просуществовать на Меркурии всего 0,001 секунды.

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