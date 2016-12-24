Ученые рассказали, что станет с человеком через сто лет

Ученые из Гарварда рассказали, как будут выглядеть люди через сто лет.

Исследователь Хуан Энрикес полагает, что землянам не удастся дожить до естественной эволюции, поскольку их жизнь находится под угрозой ежедневно - в любой момент люди могут вымереть из-за смертельной болезни или, скажем, падения метеорита.

Ученые, однако, убеждены, что землян в грядущие сто лет кардинально изменит наука. Жителей нашей планеты легко можно будет превратить в сверхлюдей посредством технологии генного программирования, усовершенствования ряда органов и чувств. Более того, у тех, кто отправится на Марс, будут существенно изменены дыхательная система, позвоночник и зрение.



