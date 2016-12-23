Опубликован список самых опасных продуктов для новогоднего стола

Химик из Великобритании по имени Кэтрин Харкап составила список продуктов, которые наиболее опасны для новогоднего стола.

В первую очередь людям следует обратить внимание на любимое многими лакомство - марципан. Как сообщает издание The Guardian, смесь сахарной пудры и миндальной муки может оказаться опасной, поскольку, попадая в кишечник, она превращается в цианистый водород, который является ядовитым. Хозяйкам советуют готовить марципан исключительно из сладкого миндаля.

Вторым в списке стоит мускатный орех, в котором содержится вещество миристицин, обладающее галлюциногенными свойствами. Ученые также советуют не класть на стол омелу, поскольку содержащееся в ней вещество форатоксин вызывает тошноту и сонливость.