Рекомендация ученых: перед Новым годом откажитесь от соцсетей

Ученые из Дании рекомендуют перед новогодними праздниками отказаться от социальных сетей.

Оказалось, что они снижают чувство удовлетворенности жизнью и крайне негативно воздействуют на эмоциональное состояние, что влияет на праздничное настроение. Рекомендуется перед Новым годом максимально исключить общение в соцсетях и пролистывание новостных лент.

Чтобы полностью оградить себя от чувства зависти, злости и перестать нервничать по поводу того, что кто-то готов к празднику лучше, следует перестать сравнивать себя с другими, рассматривая их снимки в Facebook и Instagram.