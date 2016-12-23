Ученые: определенные морепродукты значительно продлевают жизнь

Ученые из Гарвардского университета провели исследование и выяснили, что морепродукты в значительной мере продлевают жизнь.

В эксперименте, который длился 15 лет, приняли участие несколько тысяч человек. Часть людей употребляла морепродукты регулярно, а другая - время от времени. Впоследствии выяснилось, что те, кто чаще ел данный вид пищи, жили ощутимо дольше.

Ученые подчеркивают, что употребление креветок, мидий, осьминогов, кальмаров и устриц снижает риск возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы на 35%. Вероятно, данный эффект объясняется содержанием в их составе жирных кислот омега-3. Также они способствуют решению проблем с пищеварением.