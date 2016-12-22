Специалисты выяснили, зачем еще нужен секс

Еще одно полезное свойство секса обнаружили ученые из Университета Стерлинга (Шотландия). Оказалось, что это не только приятно, но еще и для здоровья полезно, поскольку укрепляет иммунитет.

Специалисты провели исследование, чтобы изучить особенности полового и бесполового размножения. Наблюдая за потомством водяных блох, полученном в результате спаривания и в результате клонирования, ученые обратили внимание, что те из них, которые были рождены обычным способом, обладают большей устойчивостью к инфекциям.

Ученые пришли к выводу, что именно укреплением иммунитета можно объяснить наличие секса как способа размножения в природе.

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