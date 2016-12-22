Новый орган выявлен в организме человека

Ирландский ученый совершил прорыв - обнаружил в человеческом теле новый орган.

Профессор хирургии из Университета Лимерика в Ирландии Дж. Кэлвин Коффи призвал считать брыжейку отдельным органом, хотя она является частью пищеварительной системы. Отметим, что брыжейка сцепляет кишечник и брюшную полость. До настоящего момента она считалась элементом фрагментарной структуры, которая состоит из нескольких частей.

Как пишет Medical Xpress, в своем исследовании доктор Коффи утверждает, что брыжейка - это единый протяженный орган. Предполагается, что данная теория будет развиваться другими учеными.