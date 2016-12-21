Китайцы испытали в космосе вечный двигатель
21 декабря 2016, 16:52 [ «АН-онлайн» ]
//Наука
21 декабря 2016, 16:52 [ «АН-онлайн» ]
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