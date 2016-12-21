Американские ученые готовят универсальное противоядие от всех змей

У каждой змеи яд свой, поэтому и противоядие необходимо соответствующее. Пострадавшему от змеиного укуса противоядие нужно как можно быстрее, поэтому универсальное лекарство спасет тысячи жизней.

антитоксин обязуются разработать Северного Колорадо. Исследователям удалось получить наночастицы, которые способны поглощать широчайший спектр змеиных ядов. Эти наночастицы и могут стать основой универсального Универсальныйобязуются разработать ученые из Университета. Исследователям удалось получить, которые способны поглощать широчайший спектр змеиных ядов. Эти наночастицы и могут стать основой универсального противоядия . Речь, кстати, идет не только о змеиных ядах, но и укусах пауков и тарантулов.

Известно, что в настоящее время от змеиных укусов погибает ежегодно более 100 тысяч человек. Поскольку производство лекарств на основе антител сопряжено с огромными трудностями (дороговизна производства, испытания на животных, особенности хранения и перевозки и т.д.), то ученые решили использовать нанотехнологии.