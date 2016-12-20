Рядом с молодой звездой нашли загадочный объект

Удивительное космическое тело обнаружили астрономы калифорнийского института около звезды RIK-210, находящейся в 472 световых годах от Земли. Ей не более 10 млн лет, пока не имеет даже протопланетного диска.

В числе версий называют, что это облако плазмы. Не исключено, что протопланета с хвостом или поток газа и пыли. Но точно не рой астероидов или фрагментов кометы, считают учёные. Более точную информацию помогут получить фотометрические и спектроскопические исследования.

18 декабря, в СМИ попала информация об обнаружении астрономами-любителями в космосе между галактикой ІС 2031 и NGC 1475 другого необычного объекта, в котором заподозрили искусственное происхождение. Он выглядит как голубой куб невероятных размеров с небольшим желтым шарообразным телом рядом.

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