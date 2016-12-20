Ученые советуют ходить к врачам-женщинам

Ученые из США советуют людям по возможности посещать врачей-женщин.

Было проведено масштабное исследование, по итогам которого выяснилось, что пациенты докторов-дам реже умирают от различных болезней и после операций. В рамках анализа было изучено не менее 1,5 млн случаев первичной госпитализации, а также число моментов повторного попадания этих же людей в больницы.

Всех этих пациентов с 2011 по 2014 годы лечили 58 тысяч докторов, из которых 33% – женщины. Оказалось, что под надзором представительниц прекрасного пола умирает 11,07% пациентов, а у докторов-мужчин этот показатель достигает 11,49%.