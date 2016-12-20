Американские ученые из Университета Цинциннати доказали, что люди с красивой внешностью реже болеют.

Удивительно, но у внешне привлекательных мужчин и женщин реже диагностируют депрессию, астму и диабет. Более того, у них ощутимо больше продолжительность жизни.

Вероятно, данный факт связан с генетикой и весом, поскольку те, кто не страдают от лишних килограммов, имеют более здоровый организм в целом. Также их не "догоняет" депрессия, так как они не страдают от заниженной самооценки, а это в свою очередь сказывается на здоровье сердечно-сосудистой системы.