Всего два киви в день могут сделать с человеком невероятное

Исследователи из Новой Зеландии сделали революционное заявление - человеку ежедневно следует есть по два киви.

Данный фрукт быстро и эффективно избавляет людей от усталости и даже депрессии. Ученые провели масштабное исследование с участием 54 молодых людей, которые каждый день рассказывали специалистам о своем состоянии. Оказалось, что у всех после употребления киви наблюдалось приподнятое настроение и прилив энергии.

Вероятно, это связано с тем, что в плоде содержится много витамина C, который увеличивает скорость метаболизма, а также количества производимой энергии. Результаты научного эксперимента уже опубликованы в издании Science.