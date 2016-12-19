Предметы времен легендарных событий «Слова о полку Игореве» нашли в Курске

Археологи возле Храма Воскресения Христова на территории Курского Знаменского Богородицкого мужского монастыря обнаружили резиденцию княжеского престола Рюриковичей, приблизительно относящуюся к XI-XIII вв.



По мнению экспертов, высока вероятность того, что найденные на подворье предметы имеют связь с легендарным князем Всеволодом Буй-Туром Святославичем. Он упоминается на страницах «Слова о полку Игореве», называя курян «опытными воинами».



Кроме того, учеными найдены руины зданий конца XVI –XVII вв. и первые монастырские строения – свидетели легендарных событий российской истории, когда рубежи государства неоднократно подвергались нападениям.

22 декабря в 15.00 в конференц-зале на втором этаже главного корпуса Курского государственного университета НИИ археологии юго-востока Руси того же университета проведут презентацию полученных в ходе раскопок уникальных артефактов и дадут развернутый обзор результатов проделанной работы и перспектив археологического исследования Курской крепости.

по сообщению портала "КУРСК-СИТИ" 15.12.16