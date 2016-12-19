Австралийские ученые доказали - путешествия во времени вполне реальны

Австралийские ученые из Университета Квинсленда заявили, что обнаружили научные доказательства реальной возможности путешествий во времени.

Данный вывод экспертам удалось сделать в ходе проведения квантовых опытов. Ученые сделали вывод, что одинаковые фотоны способны взаимодействовать друг с другом в разных временных промежутках. В настоящий момент исследователям надо решить проблему замкнутой времениподобной кривой - линии, по которой двигается материальная частица. Интересно, что особенности структуры ЗВК дают ей возможность возвращать частицу в исходную точку.

Как только удастся разработать методику, которая сможет изменить свойства линии, человечество приступит к путешествиям во времени.