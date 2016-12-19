Ученые рассказали, почему вредно отсыпаться по выходным

Ученые провели исследование, в ходе которого изучили привычки свыше восьмидесяти тысяч человек. В итоге они рассказали, чем опасны недосып и, наоборот, чрезмерное пребывание в царстве Морфея.

Как рассказали эксперты, сони больше подвержены хроническим заболеваниям. В частности речь идет о таких недугах, как сахарный диабет, ожирение, а также проблемы с сердцем. В свою очередь, недосып не менее опасен. Он может привести к серьезным сбоям в работе нервной системы, сообщает regnum.ru.

По мнению специалистов, все хорошо в меру. Поэтому ученые считают, что оптимальная продолжительность сна для человека составляет в среднем семь-восемь часов в сутки.