Ученые составили список самых загадочных болезней человечества
18 декабря 2016, 19:01 [ «АН-онлайн» ]
Даже в 21 веке ученые не разгадали причину многих страшных болезней, противоядия от которых не существует по сей день. Лидирует в списке загадочных недугов Марбургский вирус, переносимый обезьянами.
Заболевший человек при заражении может скончаться практически моментально от обильного кровотечения. Летальность при этой болезни достигает 88%.
Вторым необъяснимым заболеванием ученые считают летаргический энцефалит, который вызывает кошмарные галлюцинации. На последних стадиях заболевания человек погружается в летаргический сон, но при этом продолжает осознавать окружающую действительность.
На третьем месте – «синдром внезапной детской смерти», при котором внешне здоровые младенцы внезапно умирают от остановки дыхания.
В число самых загадочных болезней также занесено "коровье бешенство". При этом недуге мозг животного буквально превращается в кашу. Не могут ученые объяснить и "синдром скованного человека", при котором мышцы людей внезапно затвердевают, в результате чего их разбивает полный паралич.
Ранее ученые установили, что некоторые животные способны излечивать людей от болезней.
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