Ученые составили список самых загадочных болезней человечества

Даже в 21 веке ученые не разгадали причину многих страшных болезней, противоядия от которых не существует по сей день. Лидирует в списке загадочных недугов Марбургский вирус, переносимый обезьянами.

Заболевший человек при заражении может скончаться практически моментально от обильного кровотечения. Летальность при этой болезни достигает 88%.

Вторым необъяснимым заболеванием ученые считают летаргический энцефалит, который вызывает кошмарные галлюцинации. На последних стадиях заболевания человек погружается в летаргический сон, но при этом продолжает осознавать окружающую действительность.

На третьем месте – «синдром внезапной детской смерти», при котором внешне здоровые младенцы внезапно умирают от остановки дыхания.

В число самых загадочных болезней также занесено "коровье бешенство". При этом недуге мозг животного буквально превращается в кашу. Не могут ученые объяснить и "синдром скованного человека", при котором мышцы людей внезапно затвердевают, в результате чего их разбивает полный паралич.

Ранее ученые установили, что некоторые животные способны излечивать людей от болезней.

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