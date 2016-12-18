Ученые США: бедность - это болезнь

Бедность – не порок, а намного хуже – так звучит русская поговорка, которую употребляют часто в усеченном виде, что в корне меняет ее суть. Ученые Университета Вирджинии (США) изучили бедность как явление.

Американские ученые проникли ив суть народной русской мудрости и выяснили, что бедность – это еще и болезнь, пишет газета «Известия».

Исследователи в ходе наблюдений обнаружили взаимосвязь между финансовыми трудностями и физическим дискомфортом, который и провоцирует всевозможные заболевания.

Дети, родившиеся в бедности, в будущем имеют все шансы стать психически больными людьми или, как минимум, испытывать психические расстройства. Школьные психологи подтверждают: у школьников из семей с низким достатком нередки депрессивные состояния.

Ранее «АН-онлайн» сообщали о мнении вице-премьера РФ Ольги Голодец, которая привела данные статистики: в России 15% граждан живут за чертой бедности.