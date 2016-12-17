Доказано: фрукты и овощи продлевают жизнь

Американские ученые доказали, что употребление определенного количества овощей и фруктов в значительной мере продлевает жизнь.

Исследование, согласно последней информации, длилось двенадцать лет. Ученые смогли выяснить, что те люди, которые вводят в свой ежедневный рацион овощи и фрукты, в среднем живут на 30% дольше, чем те, кто вообще никогда не употребляет эти продукты.

Специалисты, которые проводили эксперимент, наблюдали за людьми старше 65 лет и выяснили, что качество и продолжительность их жизни значительно лучше и выше.