Англичанка слетала вместе с лебедями из Арктики в Британию

Англичанка Саша Денч приземлилась 17 декабря на своем мотоплане в предместьи Слимбриджа, где находятся места зимовки тундровых лебедей. Орнитолог Денч проделала весь лебединый путь от Арктики до Британии.

Перелет, детали которого долго согласовывались, так как планировалось лететь над несколькими странами, завершился спустя три месяца, передает ТАСС.

Тундровым лебедям (редкий вид птиц, проживает лишь в России) согласования не нужны, и они ежегодно зимуют в Англии, хотя проживают в российской Арктике. Английский орнитолог Саша Денч решила проделать путь к зимовью вместе с птицами на мотоплане, скорость которого приблизительно равна скорости полета птиц. Вылетела Саша из Арктики и сегодня приземлилась в британских угодьях, где зимует тундровый лебедь.

Орнитолог намерена подать британским властям петицию с требованием принять меры к сохранению популяции тундровых лебедей, их численность упала вдвое за последние два десятка лет.

Саша Денч пролетела 7 тысяч километров и стала первой дамой, преодолевшей Ла-Манш на мотоплане.