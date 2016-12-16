Сенсация в научном мире: экспертам удалось омолодить мышь на генном уровне

В научном мире произошла настоящая сенсация - ученым удалось при помощи генной терапии существенно омолодить органы и кожный покров старых мышей.

В скором времени подобный метод можно будет применить к человеку. Как сообщил Хуан Бельмонте их института Салка в Ла-Хойе, исследование с участием мышей демонстрирует то, что старение - это не "билет в один конец", а весьма гибкий процесс, который при определенных условиях можно повернуть вспять.

Как сообщается в издании Cell, клетки зародыша, а также эмбриональные стволовые клетки на самом деле почти бессмертны с точки зрения биологов. Они способны жить вечно в подходящей среде обитания и делиться сколько угодно раз. Ученые намерены продолжать свои эксперименты, и, вероятно, в недалеком будущем им удастся омолаживать пожилых людей и животных и возвращать им молодость.