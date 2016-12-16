Испанские ученые рассказали о том, как зародилась наша планета

Специалисты из Испании совместно с итальянскими коллегами провели исследование и выяснили, каким образом на Земле могла зародиться жизнь.

Оказалось, что "виновниками" этого могли стать метеориты, которые очень давно занесли на нашу планету органические соединения. Ученые нашли уникальный тип метеоритов, который "умеет" синтезировать данные соединения, являющиеся фундаментом для будущей эволюционной цепи.

Исследователи убеждены, что углеродистые метеориты могут создать РНК, которые являются основой для зарождения организмов. Столь почетная роль в Солнечной системе принадлежит только им, говорится в издании Scientific Reports.