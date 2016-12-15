Самый древний источник пресной воды обнаружен канадскими учеными в одной из древних пещер страны. Водоему более двух миллиардов лет. Возраст источника определен с помощью радиоуглеродного метода.

Метод радиоуглеродного анализа – самый точный при определении возраста артефактов и исследователи Канады применили именно его в отношении этой находки, передает «Росбалт».

Водоему глубиной около трех километров порядка двух миллиардов лет. Это самый древний на планете источник воды. Возраст самой Земли ученые определяют в 4,54 миллиарда лет. Ранее в Канаде был обнаружен водоем возрастом полтора миллиарда лет. Появление найденного водоема примерно относится к периоду, когда на нашей планете образовалась атмосфера, пригодная для дыхания.