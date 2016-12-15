Ученые доказали, что у влюбленных женщин меняется фигура

Ученые из Великобритании получили результаты исследований с участием трех тысяч представительниц прекрасного пола и установили, что любовь оказывает существенное влияние на женскую фигуру.



Оказалось, что во время букетно-конфетного периода романа женщины в среднем теряли 2-3 килограмма, поскольку они постоянно волновались и хотели понравиться возлюбленному. Когда отношения начинали стабилизироваться, дамы набирали 4-5 килограммов, а перед свадьбой вновь худели.

Интересно также, что частые ссоры с любимым мужчиной существенно повышают желание женщин поесть, причем жирной и сладкой пищи, что способствует быстрому набору веса.



