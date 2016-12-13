Ученые обнаружили во Вселенной новую черную дыру

Интересное заявление сделали израильские ученые. Они провели исследование и выяснили, что новый объект, который обнаружили в космосе, является черной дырой.

Ранее считалось, что открытое тело ASASSN-15lh представляет из себя звезду. Причем особенную. Объект в двадцать раз превосходил по яркости все звезды Млечного пути вместе взятые. Однако затем ученые изменили свое мнение, сообщает mk.ru.

Они предположили, что открытый объект является не чем иным, как черной дырой, поглощающей звезду. Объяснили специалисты и яркий свет. По их мнению, жертва черной дыры напоминает по своим характеристикам солнце. При поглощении она раскололась и возник необычайно яркий свет.