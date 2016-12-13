В аргентинской семье умершего пса вернули в виде клона

«Нам не нужен другой, нам нужен именно этот пёс!» - решили в семье аргентинского бизнесмена и клонировали мохнатого любимца Энтони, умершего в 17-летнем возрасте. Конечно, не дома на кухне и не лично.

У покойного пса учёные в Буэнос-Айресе взяли генетический материал – образец эпителиальной ткани, размножили клетки, а затем их внедрили в неоплодотворённую яйцеклетку подходящего донора в южнокорейской известной специализированной лаборатории. Далее, как и положено, зародыш развивался в суррогатной матери.

Только вчера стало известно, что щенок родился на свет ещё летом. Он абсолютно идентичен с умершим Энтони, унаследовав его врождённые черты и способности, однако в дальнейшем поведение будет зависеть от воспитания и окружающей обстановки. Обошёлся клон хозяевам в сумму до 100 тысяч долларов, как и американскому руководителю интернет-компании Барри Диллеру, ранее точно так же клонировавшего своего пса Шеннона.

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