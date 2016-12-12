Ученые назвали продукт, продлевающий молодость

Ученые из Казахстана заметили, что в стране выросла продолжительность жизни примерно на шестнадцать лет. Эксперты решили выяснить, что так благотворно влияет на здоровье людей.

Специалисты провели ряд исследований и пришли к выводу, что физическая нагрузка в сочетании с кисломолочными продуктами, произведенными на основе кобыльего молока, способствуют сохранению молодости. В частности речь идет о кумысе, сообщает 69rus.org.

Ученые также обратили внимание, что данный продукт уже давно используется для лечения целого ряда болезней - некоторые санатории взяли на вооружение терапию кумысом.