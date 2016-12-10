Сенсация: биологи доказали существование жизни в космосе

В научном мире произошла настоящая сенсация - биологам удалось доказать существование жизни в космосе.

Данное заявление сделал сегодня один из создателей спутников "Бион-М" Владимир Сычев в рамках международной конференции в стенах РАН в Москве. Выяснилось, что еще три года назад в ходе испытаний спутника в космос были направлены ряд капсул, внутри которых были бактерии. Эти капсулы раскололись при посадке зонда. Как сообщает РИА "Новости", повреждение капсулы не уничтожило микроорганизмы, которые смогли выжить в космическом пространстве.

На основании этого заключения биолог сделал вывод, что бактерии способны выживать и внутри метеоритов. Кроме того, он убежден, что это свидетельствует о том, что жизнь на нашу планету могла быть занесена из космоса путем вторжения неких объектов.