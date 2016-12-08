Ученые рассказали, как Солнце уничтожит Землю

Астрономы, наблюдавшие за пожилой звездой в созвездии Кормы, сделали шокирующее заявление - Солнце в конечном итоге "убьет" Землю.

Это произойдет, когда звезда исчерпает все свои запасы водорода. В издании Astronomy & Astrophysics говорится, что примерно через пять миллиардов лет Солнце перевоплотится в красного гиганта и увеличится дл размеров, которые в сотни раз превышают его текущие размеры.

Более того, оно начнет выбрасывать огромные количества материи, вследствие чего Меркурий и Венера будут полностью уничтожены. Жизнь на Земле тоже неизбежно погибнет, однако сама планета, вероятно, останется.