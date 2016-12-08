На крышах зданий в Париже, Берлине и Осло ученые обнаружили следы космической пыли.

Интересно, что это единственный случай за всю историю, когда специалистам удалось найти "звездную пыль" в пределах города. Как сообщается в научном издании Geology, космическая пыль - это мелкие частицы из космоса, некоторые из которых могли остаться еще со времен формирования нашей Солнечной системы. С 40-х годов прошлого века исследователи заметили, что пыль до сих пор оседает на Землю.

Интересно, что для выявления частиц космической пыли, ученым пришлось просеять не менее 300 кг осадков с крыш домов.