В Антарктиде обнаружена глубокая трещина длиной 100 километров

На одном из наиболее уязвимых ледников Антарктиды NASA обнаружило гигантскую глубокую трещину, длина которой составляет 112 километров.

Она свидетельствует о начале распада этого ледового массива, а также формировании огромного айсберга площадью не менее 6,5 тыс. квадратных километров. Как сообщает Live Science, климатологи убеждены, что в скором времени может начаться активное исчезновение части ледников Антарктилы, что приведет к чудовищному росту уровня моря.

В настоящий момент NASA внимательно следит за состоянием южных льдов в рамках масштабного проекта IceBridge. Для этого используются разведывательные самолеты.