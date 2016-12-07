Иркутские ученые разрабатывают электронную топографическую карту России
7 декабря 2016, 11:30 [ «АН-онлайн» ]
Иркутские ученые разрабатывают электронную топографическую карту России. Об итогах более чем 20-летних научных изысканий рассказал на 16-й научно-практической конференции «Игошинские чтения» научный руководитель Центра космических технологий и услуг ИРНИТУ, профессор Леонид Пластинин.
По его словам, преимущество электронных инженерно-хозяйственных карт перед бумажными в том, что они имеют больше возможностей, могут объединить самую разнообразную информацию.
Ученый предложил классификацию электронных инженерно-хозяйственных карт по уровням назначения и представил технологическую схему их создания. Первый уровень – государственные федеральные электронные инженерно-хозяйственные карты (по федеральным округам), которые создаются в мелких масштабах. Второй уровень – региональные карты субъектов РФ, третий – районные электронные инженерно-хозяйственные карты муниципальных образований разного уровня в крупных масштабах.
Леонид Пластинин напомнил участникам форума, что инженерная картография – это научно-техническое направление, выполняющее разработку, составление и издание отраслевых и хозяйственных карт на топографической основе. Сейчас появились новые виды карт – аэрокосмические и экологические.
Картограф также сообщил о предложениях по усовершенствованию содержания электронных инженерно-хозяйственных карт – речь идет о границах, качественных и количественных характеристиках природных элементов. Это рельеф, опасные геологические процессы (сели, лавины, обвалы), многолетняя мерзлота, ледники, наледи, снежные образования, уровни воды рек (паводки, наводнения). Картографы также предлагают при составлении карт обратить внимание на породный состав лесов, возрастные особенности и зарастание гарей, вырубок, оценку потенциальной пожароопасности лесов, болотных комплексов.
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