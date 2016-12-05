В Адыгее обнаружили сундук с черепами неизвестных существ

Интересную находку сделали исследователи в районе поселка Каменномостский, расположенного на территории Адыгеи. Здесь был обнаружен небольшой сундук, в котором находились черепа необычной формы.

Как сообщил председатель регионального отделения Русского географического общества Игорь Огай, ученые, к которым он обращался со снимками найденных черепов, не смогли дать однозначного ответа об их происхождении.

Огай также отметил, что на сундуке стояла эмблема немецкой организации “Аненербе”. Эта организация, существовавшая в Германии в 1935-1945 годах, занималась исследованиями археологических и оккультных памятников, в том числе так называемых “мест силы”. После начала войны на передний план среди разработок организации была выдвинута программа антропологических исследований. Тем не менее, пока сложно сказать, связана ли находка с деятельностью “Аненербе”.

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