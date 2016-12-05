В феврале в космос отправится последняя ракета-носитель «Союз-У», аналог которой недавно потерпел очередную катастрофу при запуске грузового корабля «Прогресс МC-05» к МКС. Больше их не будут заказывать.

«Роскосмос» решил отказаться от эксплуатации данной модели, заменив её на «Союз-2−1А» для запуска грузовых кораблей. Пилотируемые будут отправлять в космос с помощью ракет «Союз-ФГ».

Ракеты «Союз-У» эксплуатируются с 1973 года, на ней применяются двигатели первой и второй ступеней с повышенными энергетическими характеристиками. Из более чем 700 пусков неудачными были только около 20, включая крушение четырех грузовых кораблей «Прогресс» за последние два года. Впрочем, после изучения телеметрии специалисты усомнились в первоначальной версии, что виной стали неполадки в работе именно ракеты.