Ученые дали элементарный рецепт лечения простуды

Наступает сезон холодов и простуд, вследствие чего ученые из США решили дать простой совет насчет того, как избежать насморка.

Специалисты заявили, что людям нужно укрепить иммунитет и сделать это можно при помощи сна. Ученые провели эксперимент с участием 150 добровольцев, которые ежедневно спали разное количество времени. Выяснилось, что те, кто спал менее пяти часов в сутки, имели риск подхватить простуду примерно в пять раз выше, чем те, кто проводил в постели более семи часов.

Интересно, что на иммунитет влияет не только количество, но и качество сна, поэтому нужно стараться спать крепко. Для этого рекомендуется не переедать на ночь, спать в проветренной комнате и перед отходом ко сну читать книги, а не листать новостные ленты в смартфоне.



