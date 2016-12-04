Ученые ликуют: всего один укол способен излечить слепоту

Американские ученые провели ряд экспериментов и пришли к потрясающим результатам.

Специалистам удалось разработать средство, которое способно всего одним уколом вернуть незрячим людям зрение. Отмечается, что революционное лекарство уже прошло тестирование на грызунах, которые по разным причинам ослепли при рождении. В настоящий момент препарат не является стабильным - эффект его действия длился от пары часов до двух суток, однако первый шаг на пути к тотальному восстановлению зрения уже сделан.

Исследователи продолжают дорабатывать свое изобретение и надеются на то, что в скором времени многие люди смогут впервые увидеть свет.