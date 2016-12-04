Открытие ученых: болезнь Паркинсона зарождается не в мозге, а в кишечнике

Считалось, что болезнь Паркинсона возникает из-за повреждения мозга, однако ученые Калифорнийского технологического института пришли к неожиданному заключению: проблема возникает в кишечнике.

Как известно, одним из признаков заболевания считается накопление в клетках мозга белка под названием синуклеин. Патологоанатомы при вскрытии трупов людей, болевших болезнью Паркинсона, обнаруживали синуклеиные волокна в нервах, расположенных в кишечнике. И даже у тех, кто при жизни не имел симптомов заболевания, но при этом в мозге у них были обнаружены характерные изменения.

Исследователи предположили, что заболевание зарождается в кишечнике, а затем перебирается в мозг. Чтобы проверить это предположение, они ввели волокна синуклеина в желудок и кишечник лабораторных мышей. Спустя три недели волокна можно было увидеть у основания мозга, а через два месяца они пробирались в части мозга, которые контролируют движения (главный признак заболевания Паркинсона – невозможность контролировать свои движения). Грызуны стали заметно менее проворными, что свидетельствует о признаках болезни.

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