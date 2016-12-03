Вспомнить все: ученые выяснили, что это возможно

Воспоминания блекнут, а потом тают. Оказалось, можно вернуть все, что «растаяло». Исследователи из университета Висконсина (США) выяснили, что человек способен вспомнить все, что забыл, с помощью стимулятора.

Ученые в ходе экспериментов с магнитным стимулятором убедились сами и убедили научное сообщество, что человеку под силу вспомнить все, что он когда-то знал, пишет «Российская газета».

Чтобы «разбудить» память, на мозг испытуемого надо воздействовать магнитным стимулятором, который активирует нервные клетки мозга.

Нейрофизиологи объясняют свое открытие тем, что память – это взаимодействие электрических сигналов между клетками мозга. Когда это взаимодействие слабнет (процесс забывания), клетка перестает выдавать мозгу ту информацию, которую хранит.

Открытие позволит не только вернуть людям полезные воспоминания, но и вылечить шизофрению, депрессию, синдром дефицита внимания и многие другие болезни памяти.