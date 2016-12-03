Три смерти Российской Академии наук

Академия наук как опасный конкурент всегда раздражала ультралибералов-западников, до сих пор находящихся во власти. Экс-президент РАН академик Юрий Осипов рассказывал, что академию хотели ликвидировать ещё в 1992 году. На этом настаивали в том числе Е. Гайдар и А. Чубайс. Они постоянно капали на мозги Борису Ельцину. Но Осипов в то время жил на одной лестничной площадке с первым президентом и сумел предотвратить уничтожение. Однако с некоторыми оговорками. В частности, чтобы академики сидели ниже травы и тише воды, не критикуя политику партии и экономические реформы. Также Ельцин сказал, что финансирование науки будет минимальным, и разрешил сдавать академические площади в аренду.



Вторая попытка была предпринята в 2013 году. Когда в первую редакцию пресловутого законопроекта о реформировании РАН неизвестные лица вписали фразу «Ликвидация Российской академии наук». Тогда по настоянию уже Владимира Путина эта формулировка была вычеркнута.



И в третий раз наступление на РАН было предпринято на ноябрьском Совете по науке и образованию при президенте России. Чиновники, его готовившие, умело подставили именитых учёных с мировым именем, и, похоже, что на этот раз ликвидации РАН не миновать. Не дожив восьми лет до своего трёхсотлетия, она подверглась бешеной атаке беспринципных рвачей, была неоднократно оболгана и в ближайшее время испустит дух.



