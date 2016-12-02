Ученые: занятия любовью улучшают женскую память

Любопытное исследование провели канадские ученые. Они устроили тестирование, в котором участвовало около восьмидесяти женщин. В результате ученые установили взаимосвязь между частотой половых контактов у испытуемых и памятью.

Как сообщается, те участницы тестирования, которые чаще занимались любовью, демонстрировали лучшую память, а также концентрацию внимания. Ученые предположили, что половые контакты влияют на тот участок мозга, который отвечает за данные умственные способности. Он называется гиппокамп.

Специалисты обнародовали полученные ими данные в научном мире. Однако они уточняют, что требуются дополнительные исследования для получения более точной информации.