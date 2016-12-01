Один из новых элементов таблицы Менделеева назвали в честь Подмосковья

Ранее ученые уже объявили официально, что таблицу Менделеева пополнил новый элемент - «нихоний». Его открыли японские химики. В связи с этим они получили право присвоить новичку название. Ученые решили, что элемент будут величать в честь их Родины. Они придумали производное от слова «Нихон», как называют неофициально Японию. Обозначили элемент - Nh.

Теперь стало известно о том, что еще три новых элемента получили официальное признание. Их открыли ученые из Подмосковья. Один из элементов решили назвать в честь того места, где он «родился» - «московием». Он будет обозначен символом Mc и стоять под номером 115, сообщает mk.ru.

Второй элемент назвали в честь специалистов из штата Теннесси. Таким образом, выразили признательность их вкладу в научную работу по изучению сверхтяжелых элементов. «Теннесин» стоит под номером 117 и обозначается символом Ts.

А вот 118-й элемент получил свое название в честь конкретного человека – академика Юрия Оганесяна. Он обозначается как Og.