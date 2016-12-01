Ученые зафиксировали около Земли самый маленький астероид

Американским ученым удалось запечатлеть самый маленький астероид, который вообще когда-либо обнаруживали специалисты. При этом они смогли тщательно его изучить, а также составить подробную характеристику.

Диаметр астероида достигает примерно двух метров. Пока астрономы не смогли определить, откуда взялся этот «кроха». Однако предполагают, что он откололся от другого астероида, который составляет в диаметре более ста десяти километров.

По мнению ученых, обнаруженный астероид еще может дать о себе знать. Они считают, что небесное тело обладает потенциалом метеорита, который пока не упал. В принципе, его можно считать метеороидом. Получил «малыш» и собственное название - 2015 TC25, сообщает lenta.ru.

Кстати, помимо того, что астероид является самым маленьким, он еще один из самых ярких. Объект способен отражать примерно шестьдесят процентов солнечного света от своей поверхности.