Через сто лет космические полеты прекратятся

Специалисты сделали печальное заявление - в ближайшие сто лет космические полеты могут полностью прекратиться.

Причиной прекращения полетов станет проблема космического мусора в околоземном пространстве, передает сегодня ТАСС. Как полагают участники научной конференции "Космонавтика XXI века", решением этого вопроса следует начать заниматься уже сейчас, поскольку уже через десять лет последствия могут стать необратимыми.

В частности, подобное предупреждение сделали представители головного научного института Роскосмоса ЦНИИмаш, на базе которого состоялась вышеуказанная конференция.





