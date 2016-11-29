Ученые рассказали, что заставляет людей употреблять спиртное

Ученых давно интересовал вопрос, что в организме человека влияет на его тягу к спиртному. И не удивительно. Ведь это позволило бы побороть одну из проблем человечества, которая ежегодно уносит жизни свыше трех миллионов человек.

И, наконец, ученым это удалось. Европейские и американские эксперты провели эксперимент с участием более 100 000 человек, употребляющих спиртное. Затем полученные данные они проверили на подопытных животных и сделали сенсационные выводы, сообщает medportal.ru.

Ученые обнаружили ген β-Klotho, а также печеночный гормон FGF21. Также они выявили, что между ними происходит взаимосвязь. По мнению экспертов, именно влияя на нее, можно контролировать употребление алкоголя у людей. Ранее ученым удавалось лишь обнаружить ген, который вызывает непереносимость спиртного.