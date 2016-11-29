Ученые: Если хочешь что-то сказать муравью - поцелуй его

Люди целуются, когда любят, а муравьи – когда общаются. Такой вывод сделали исследователи из университета Лозанны в Швейцарии. Запах феромонов, который передается при поцелуе, и есть информация для насекомого.

Муравьи – высокоорганизованные насекомые, и все это благодаря своеобразному общению. При "поцелуях" они передают «приказ» своей «матки» всем жителям муравейника, передают РИА Новости.

Исследователи теперь понимают, как насекомые при отсутствии вербальных органов умудряются так четко организовать работу огромного «общества», будь то муравейник или пчелиный рой. Ранее природа этого явления не была понятна.