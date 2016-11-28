Ученые выяснили, почему собеседники стараются не смотреть в глаза друг другу

Японские эксперты из Киотского Университета опровергли бытующее мнение о том, что люди не смотрят в глаза, когда лгут. По мнению специалистов, причина такого поведения кроется в другом.

Они провели эксперимент, в ходе которого просили испытуемых отвечать на вопросы. При этом людям приходилось смотреть в глаза человека, который был изображен на мониторе компьютера. Как выяснилось, в случае, когда вопросы были довольно сложными, люди сбивались и затруднялись с ответом, сообщает mk.ru.

В связи с этим ученые сделали вывод, что пристальный взгляд отвлекает человека, мешает ему сосредоточиться. Соответственно, во время беседы люди отводят глаза, чтобы не перенапрягать свой мозг.